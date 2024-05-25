Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Министры финансов G7 сообщат о прогрессе по теме использования доходов от активов РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министры финансов стран G7 по итогам встречи в Италии сообщат о прогрессе в обсуждении схем использования доходов от замороженных активов РФ, информирует в субботу итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на свои авторитетные источники.

"В финальном коммюнике по итогам встречи министров финансов G7 будет упоминаться прогресс в обсуждении вариантов использования доходов от замороженных активов России", - пишет издание.

Встреча министров финансов G7 стартовала в пятницу в Италии и завершится в субботу. Тема активов РФ была на ней одной из основных. При этом некоторые участники встречи предупреждали, что окончательных решений на этот раз по данному вопросу принято, скорее всего, не будет.

G7 РФ Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

BOTAS и "Газпром" работают над созданием в Стамбуле центра торговли газом

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год
Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

Инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена заблокированными активами

Долг пяти крупнейших компаний составляет более половины капитала банков РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });