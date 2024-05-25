Министры финансов G7 сообщат о прогрессе по теме использования доходов от активов РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министры финансов стран G7 по итогам встречи в Италии сообщат о прогрессе в обсуждении схем использования доходов от замороженных активов РФ, информирует в субботу итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на свои авторитетные источники.

"В финальном коммюнике по итогам встречи министров финансов G7 будет упоминаться прогресс в обсуждении вариантов использования доходов от замороженных активов России", - пишет издание.

Встреча министров финансов G7 стартовала в пятницу в Италии и завершится в субботу. Тема активов РФ была на ней одной из основных. При этом некоторые участники встречи предупреждали, что окончательных решений на этот раз по данному вопросу принято, скорее всего, не будет.