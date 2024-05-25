G7 заявила о прогрессе в обсуждении схем использования доходов от активов РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министры финансов стран G7 заявили в субботу о достижении прогресса в обсуждении возможных вариантов использования доходов от замороженных активов РФ.

"Мы добиваемся прогресса в наших дискуссиях о четырех потенциальных вариантах использования в интересах Украины доходов от замороженных российских активов", - говорится в коммюнике по итогам двухдневной встречи министров в Италии.

Отмечается, что министры финансов намерены представить возможные опции в преддверии июньского саммита лидеров G7.

Встреча министров финансов G7 стартовала накануне в городе Стреза и завершается в субботу.