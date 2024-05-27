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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Brent подорожала до $82,32 за баррель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник.

К 8:08 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,24%), до $82,32 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,76 (0,9%), до $82,12 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,28 (0,36%), до $78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,85 (1,1%), до $77,72 за баррель.

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 2,2%, североамериканский - 2,3%.

Давление на котировки оказывали опасения того, что Федеральная резервная система США будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, что в случае резкого охлаждения экономики будет угрозой для спроса.

На этой неделе станет известно последнее значение индекса PCE - предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Эти данные могут повлиять на его дальнейшую политику.

Кроме того, рынок с нетерпением ждет встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Brent WTI ОПЕК США ФРС
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