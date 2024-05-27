Brent подорожала до $82,6 за баррель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в понедельник.

К 14:28 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,58%), до $82,6 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,49 (0,63%), до $78,21 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

Объем торгов на нефтяном рынке в понедельник, как ожидается, будет ниже обычного, поскольку биржи США и Великобритании закрыты в связи с праздниками.

"На прошлой неделе мы видели сильный спрос в США в преддверии длинных выходных, - сказал аналитик UBS Джованни Стауново. - Рекордная активность авиаперевозок и сильный спрос на бензин могут оказать поддержку ценам на нефть".

На этой неделе в США будет обнародовано последнее значение индекса PCE, предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Кроме того, участники рынка ждут встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 497 единиц. Число газовых установок сократилось на четыре, до 99, что является минимумом с октября 2021 года.