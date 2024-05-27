Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Brent подорожала до $82,6 за баррель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в понедельник.

К 14:28 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,58%), до $82,6 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,49 (0,63%), до $78,21 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

Объем торгов на нефтяном рынке в понедельник, как ожидается, будет ниже обычного, поскольку биржи США и Великобритании закрыты в связи с праздниками.

"На прошлой неделе мы видели сильный спрос в США в преддверии длинных выходных, - сказал аналитик UBS Джованни Стауново. - Рекордная активность авиаперевозок и сильный спрос на бензин могут оказать поддержку ценам на нефть".

На этой неделе в США будет обнародовано последнее значение индекса PCE, предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Кроме того, участники рынка ждут встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 497 единиц. Число газовых установок сократилось на четыре, до 99, что является минимумом с октября 2021 года.

Brent Baker Hughes WTI ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

МТС банк летом опробует сервис беспроцентной рассрочки

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

В России начались продажи собранных на калужском заводе "ПСМА Рус" Citroёn С5 Aircross

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января

ФАС проанализирует тарифы аэропортов

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Число быстрорастущих компаний в РФ увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019-2023 гг.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });