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ФАС потребовала от шести авиакомпаний объяснить повышение цен

ФАС потребовала от шести авиакомпаний объяснить повышение цен
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у шести авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и "Победу", пояснения о применяемом ценообразовании, сообщило ведомство.

"ФАС России направила в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. Полученные ответы в настоящий момент анализируются", - сказано в сообщении.

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Как пояснили в ФАС, в ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах "не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования".

"Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок, - отмечает ФАС. - Признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования".

Как сообщалось, в марте этого года служба возбудила дело в отношении авиакомпании S7, поскольку та не исполнила предупреждение ведомства о необходимости разработать ценовую политику. До этого служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

Сначала ФАС выдала компании предупреждение: ей нужно было разработать и направить на согласование коммерческую политику. Перевозчик, однако, не исполнил предупреждение, а также пытался оспорить его законность в суде. Арбитражный суд Москвы, однако, поддержал позицию ФАС.

ФАС Аэрофлот Победа Уральские авиалинии NordWind Smartavia UTair
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