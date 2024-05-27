Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал дивиденды за 2023 г. в 4,49 руб. на акцию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 4 руб. 49 коп. на акцию, сообщила компания.

Как уточняется в сообщении, из общей прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 12,7 млрд руб. на выплату дивидендов будет направлена четверть - около 3,2 млрд руб. Оставшиеся 9,5 млрд руб. рекомендовано не распределять.

Список акционеров для получения дивидендов закрывается 16 июля.

Годовое собрание акционеров ПАО "КАМАЗ" пройдет 27 июня в формате заочного голосования. Реестр его участников закрывается 3 июня.

Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2023 год составила 12,7 млрд руб. (рост в 2,4 раза), выручка - 354,7 млрд руб. (+33%). По МСФО прибыль автопроизводителя была на уровне 16,9 млрд руб. (-16,3%), выручка - 370,3 млрд руб. (+27%).

В прошлом году "КАМАЗ" выплачивал финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию - в общей сложности 1,3 млрд руб.

Основным акционером автопроизводителя к концу 2023 года оставался "Ростех" (47,1%), при этом свои 15% в российской группе сохраняла германская Daimler. Ещё 23,54% акций к середине прошлого года по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), ещё одна не называвшаяся в последних отчетах камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Когогин в феврале сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников. "Формально процесс прекращения участия в капитале "КАМАЗа" они завершили, насколько нам известно, в текущем году. Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны", - говорил он без уточнения, кто стал покупателем доли и какова была сумма сделки.