Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вопрос об организации компанией "АвтоВАЗ" производства автомобилей линейки Lada в Узбекистане поднимался во время текущего визита в страну президента РФ Владимира Путина. О конкретных сроках возможного запуска сборки пока говорить рано, сообщил входящий в состав российской делегации первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам.

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждались ли перспективы выпуска Lada в Узбекистане.

На просьбу прокомментировать ориентировочные сроки, когда такое производство могло бы быть организовано, Мантуров заявил: "Работаем, пока не могу сказать точно".

Год назад Мантуров, на тот момент занимавший позицию вице-премьера - главы Минпромторга РФ, говорил о том, что министерство рассматривает возможность запуска сборки флагманской модели "АвтоВАЗа" Lada Vesta в Узбекистане с перспективой углубления локализации. Позднее в сентябре прошлого года он отмечал, что на перспективы сборки автомобилей Lada в Узбекистане будет влиять степень удовлетворенности спроса на внутреннем рынке, а также возможности по выпуску комплектующих.

Сейчас автомобили Lada Vesta в обновленной версии (NG) производятся на мощностях "АвтоВАЗа" в Тольятти. Выпуск был запущен в марте 2023 года, к концу года было произведено 75,1 тыс. машин, в этом году, по заявлению компании, планируется выпустить 150 тыс. Общий план производства "АвтоВАЗа" на 2024 год составляет 500 тыс. автомобилей.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в рамках государственного визита Путина в Узбекистан в числе прочих документов был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области транспортного машиностроения между Минпромторгом РФ и Министерством транспорта Узбекистана.