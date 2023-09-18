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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Минпромторг оценит проект сборки Lada Vesta в Узбекистане с учетом спроса и комплектующих

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проанализирует перспективы сборки автомобилей Lada Vesta компании "АвтоВАЗ" в Узбекистане с учетом степени удовлетворенности спроса на машины этой марки на внутреннем рынке, а также возможностей по выпуску комплектующих.

"Все зависит от того, как будут наращиваться объемы производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. У нас сегодня, я бы сказал, повышенный спрос. Думаю, что в ближайшее время вернемся к оценке этого проекта, и будет принято решение", - сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам четвертого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

Ранее весной этого года Минпромторг заявлял, что ведомство рассматривает возможность запуска сборки флагманской модели "АвтоВАЗа" Lada Vesta в Узбекистане с перспективой углубления локализации.

Сейчас автомобили Lada Vesta в обновленной версии (NG) производятся на мощностях "АвтоВАЗа" в Тольятти. Машины выпускаются в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross. Автопроизводитель заявлял, что по итогам года планирует выйти на выпуск до 100 тыс. автомобилей этой линейки. По состоянию на конец августа 2023 года доля Lada Vesta, поставки которой дилерам в обновленном варианте начались с мая, достигала 20%.

В целом производственный план "АвтоВАЗа" на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Комментируя в понедельник возможность кооперации с узбекскими коллегами в автопроме на территории РФ, в том числе с задействованием площадок, ранее принадлежавших инвесторам из недружественных стран, Мантуров сказал: "У нас сегодня практически все площадки, если вы имеете в виду в России, где были изначально иностранные бренды, - по всем площадкам решения были приняты, дополнительных запросов или предложений от узбекистанских коллег не поступало".

Минпромторг АвтоВАЗ Lada Узбекистан
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