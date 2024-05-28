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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Казахстан модернизирует ГТС для увеличения поставок газа из РФ в Узбекистан

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Казахстан намерен модернизировать газотранспортную систему (ГТС), чтобы можно было увеличить прокачку российского газа в Узбекистан, сообщил журналистам в кулуарах правительства министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Такие планы (по наращиванию мощностей транспортировки российского газа - ИФ) есть. В настоящее время 3,8 млрд кубометров - уже запланированный транзит российского газа в Узбекистан. Для увеличения (транзита - ИФ) планируется модернизация газотранспортной системы, компания QazaqGaz готова осуществить инвестиции", - сказал он.

По его словам, проект транспортировки российского газа в Узбекистан является выгодным для Казахстана как за счет получения платы за транзит, так и за счет паритета. "Как правило, мы всегда договариваемся о том, чтобы соответствующий объем газа имели возможность получить казахстанские потребители", - отметил министр.

В июне 2023 года "Газпром" и казахстанский QazaqGaz подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. В октябре 2023 года состоялась церемония начала поставок. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

В марте 2024 года в Минэнерго Казахстана сообщали, что транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана будет увеличена почти в 3 раза в 2024 году, до 3,8 млрд кубометров. Позже стало известно, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана планируется увеличить почти в 4 раза с 2026 года, до 11 млрд кубометров в год.

АО "Нацкомпания "QazaqGaz" управляет инфраструктурой по транспортировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

QazaqGaz Казахстан Минэнерго Узбекистан Газпром Алмасадам Саткалиев
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