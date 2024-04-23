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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

"Газпром" задумался об открытии представительства в Узбекистане

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрит вопрос об открытии представительства в Узбекистане.

Как говорится в сообщении эмитента, этот вопрос будет вынесен на заочное голосование совета 6 мая.

В настоящее время из стран региона Центральной Азии у ПАО есть представительства в Туркменистане и Казахстане.

В октябре 2023 года начались поставки российского газа в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр". Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объём экспорта в 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год. Летом 2024 года намечено подписать с Казахстаном, а также Узбекистаном и Киргизией среднесрочные пятнадцатилетние контракты на поставку газа. Их исполнение должно начаться с осени 2025 года.

Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц (от 2021 года) у "Газпрома" в республике было две компании группы: ООО "Операционная Компания Зарубежнефтегаз - Центральная Азия" и ООО "Операционная Компания Зарубежнефтегаз ГПД Центральная Азия".

Газпром Узбекистан
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