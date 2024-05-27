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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

ТГК-1 не раскроет рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" решило не раскрывать рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год, сообщила компания.

Указом президента от 5 марта 2024 года ПАО "ТГК-1" было внесено в перечень "российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению".

Годовое собрание акционеров ТГК-1 пройдет 24 июня в заочной форме. В повестку включены вопросы об утверждении годового отчета за 2023 год, распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, избрании нового состава совета директоров, назначении аудитора.

ТГК-1 не выплачивала дивиденды по итогам 2022 и 2021 годов.

За 2020 год компания начислила 0,00107 рубля на акцию, всего - 4,126 млрд рублей.

ТГК-1 по итогам 2023 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 0,78 млрд рублей против чистой прибыли в 7,1 млрд рублей в 2022 году. Отчетность по МСФО за 2023 год компания решила не публиковать.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).

ТГК-1
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