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ТГК-1 не будет публиковать отчетность по РСБУ за I полугодие

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" решило не публиковать отчетность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года, сообщает сайт генерирующей компании.

Президент указом от 5 марта 2024 года внес ПАО "ТГК-1" "в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению".

Ранее в календаре инвестора компании датой публикации отчетности по РСБУ за I полугодие 2024 года было указано 26 июля.

В 2024 году компания также не стала публиковать квартальную отчетность по РСБУ и МСФО, а также не обнародовала отчетность по МСФО за 2023 год. При этом отчетность по российским стандартам за прошлый год компания опубликовала: ее чистый убыток составил 0,78 млрд рублей против чистой прибыли в размере 7,1 млрд рублей в 2022 году. Выручка возросла на 2,9% - до 101,7 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).

Газпром энергохолдинг ТГК-1
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