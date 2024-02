Геологи США выяснили, что залежи водорода могут обеспечить мир энергией на сотни лет

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Залежи водорода могут обеспечить мир энергией на сотни лет, согласно данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey).

Согласно исследованию, результаты которого были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (American Association for the Advancement of Science, AAAS) в Денвере, мировые запасы водорода в подземных источниках достигают 5 трлн тонн.

"Основная часть водорода, скорее всего, недоступна (для разработки - ИФ), но даже если извлечь несколько процентов, этого будет достаточно для удовлетворения всех ожидаемых потребностей - 500 млн тонн в год - на сотни лет", - приводит Financial Times слова руководителя исследования Джеффри Эллиса.

Значительная часть спроса на водород как топливо и промышленное сырье (используемое в том числе при производстве аммиака и удобрений) удовлетворяется за счет риформинга газа, состоящего преимущественно из метана. При этом в случае улавливания выбросов углекислого газа получаемый водород называют "голубым", в обратном случае - "серым".

В меньших объемах водород получают путем электролиза воды с помощью возобновляемых источников энергии. В этом случае он называется "зеленым".

Однако добыча природного - геологического, или "золотого" - водорода будет экологичнее и дешевле, чем производство "голубого" или "зеленого", полагает Мэнли Чжан из Колорадской горной школы (Colorado School of Mines). "Грядет золотая лихорадка по "золотому" водороду", - заявила она в ходе конференции AAAS.

Ранее в научных кругах считали, что под землей вряд ли находится много чистого водорода, поскольку он поглощается микробами и разрушается в ходе геохимических процессов.

Сейчас же геологи полагают, что большие объемы водорода вырабатываются при реакции ряда минералов с высоким содержанием железа с водой, отметила на конференции Алексис Темплтон из Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado, Boulder).

При этом месторождения водорода требуют иных геологических условий, чем месторождения нефти и газа. "Мы не искали залежи водорода в нужных местах нужными инструментами", - сказал Эллис.

Теперь геологи открывают месторождения природного водорода в разных частях планеты, пишет FT. Так, в феврале исследователи сообщили об обнаружении источника водорода с дебитом более 200 тонн в год на хромитовом руднике "Булькиза" в Албании. Американская Natural Hydrogen Energy между тем пробурила разведочную скважину в Небраске и рассчитывает за пару лет выйти на промышленную добычу.

Первый природный водород был добыт в деревне Буракебугу в Мали. С 2012 года из расположенной там скважины без ослабления давления поступает практически чистый водород, что позволило электрифицировать этот населенный пункт.

Открытие малийского месторождения, возможно, положило начало "водородной лихорадке" - явлению, сравнимому с рождением нефтяной промышленности в 1859 году, когда Эдвин Дрейк пробурил в Пенсильвании первую нефтяную скважину, считает Джеффри Эллис.