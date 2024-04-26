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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:56

Число арестованных по делу о хищении в "Дагэнерго" выросло до 31 человека

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане избрал меру пресечения в виде ареста в отношении еще нескольких энергетиков - фигурантов дела о хищении в Дагэнерго (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") 2,8 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу еще пятерым фигурантам уголовного дела о многомиллионных хищениях сроком на 2 месяца - до 24 июня 2024 года", - сообщила Мамаева.

Глава филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца в начале апреля. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Вместе с Мухумаевым на такой же срок были арестованы еще 25 человек, большая часть из которых также являются сотрудниками энергокомпании.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" ранее заявляли, что компания оказывает содействие работе правоохранительных органов.

Дагестан Россети Махачкала
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