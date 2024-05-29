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ВТБ планирует закрыть сделку по продаже части заблокированных активов в июне

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВТБ намерен закрыть сделку по продаже части заблокированных активов стороннему лицу в июне, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Внутри апрельских данных пока не реализована сделка по продаже части наших заблокированных активов внешнему контрагенту. Мы подтверждаем, что эта сделка завершится в июне и войдет в результаты полноценно второго квартала", - сказал он, комментируя результаты группы по МСФО за четыре месяца и апрель 2024 года.

Ранее сообщалось, что ВТБ разработал четыре стратегии работы с заблокированными активами. Первая стратегия - перевод части заблокированных активов и обязательств ВТБ и "Открытия" на баланс специально созданных структур в рамках закона №292-ФЗ. Вторая стратегия - судебные процедуры в отношении "дочек" ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк в 2022 году потерял контроль. Третья стратегия - сделка с другим банком, у которого в отличие от ВТБ большой объем заблокированных обязательств, но недостаток заблокированных активов. Детали четвертой стратегии банк не раскрывал.

В периметр сделки в рамках третьей стратегии войдут активы на несколько десятков миллиардов рублей, заявил ранее Пьянов. Он также допустил аналогичные сделки с другими контрагентами в течение года.

Топ-менеджер объяснил длительность процесса закрытия сделки по продаже части заблокированных активов двумя аспектами. Первый связан с изменениями в нормативные акты, касающимися возможности судебного взыскания заблокированных активов. "По сути, воспринимайте это как конкуренцию двух стратегий - судебной и вот этой вот передачи. Потому что мы бы передавали только безнадежные к взысканию активы, по которым невозможна реализация судебных стратегий", - отметил он.

"Второй аспект. Подобные реорганизации и подобные транзакции подлежат согласованию с обеих сторон: и со стороны нашего внешнего контрагента, и со стороны банка ВТБ - с нашим регулятором. Это тоже занимает время, и мы сейчас находимся как раз в фазе предоставленного финального перечня заблокированных активов, которые мы хотели бы продать, и согласованию этой транзакции с нашей руки и с руки нашего внешнего контрагента, что приобретенные эти активы будут выделены в специальное финансовое общество по 292-ФЗ. Эти две причины являются причинами задержки", - пояснил Пьянов.

Он добавил, что другие подобные сделки могут произойти после высвобождения ресурсов от первой сделки. "Мы концентрируемся сейчас на финализации внутри второго квартала первой сделки", - напомнил он.

По его словам, ВТБ прилагает все усилия, чтобы сроки завершения сделки еще не сдвинулись.

Пьянов подтвердил объем заблокированных активов и план по получению прибыли от их реализации.

ВТБ ранее заявлял, что в чистой прибыли 2024 года рассчитывает получить около 100 млрд рублей от работы с заблокированными активами. Объем таких активов у ВТБ на конец 2023 года оценивался в 900 млрд рублей.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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