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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Казначейство Бельгии отказало ВТБ в получении лицензии на разблокировку клиентских активов, замороженных в Euroclear, говорится в сообщении российского банка.

ВТБ в январе 2023 года направил в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании в ВТБ, и тех, на счета которых до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

ВТБ отмечает, что продолжит вести работу по получению лицензий. В частности, банк рассматривает возможность и прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию – Государственный совет Бельгии.

ВТБ также оказывает поддержку клиентам для подачи запросов на получение индивидуальных лицензий, добавляется в сообщении.

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Ранее о получении отказа Казначейства Бельгии в разблокировке активов в Euroclear сообщали УК "Альфа-Капитал", "Цифра брокер" и "Тинькофф страхование".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября 2022 года опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

ВТБ Бельгия Euroclear
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