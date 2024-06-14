Банк МКБ планирует вывести с баланса заблокированные активы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) планирует передать с баланса заблокированные активы, говорится в сообщении рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности МКБ на уровне ruA+, прогноз - стабильный.

Агентство отмечает, что вывод с баланса банка заблокированных активов окажет положительное влияние на его капитальную позицию в среднесрочной перспективе. Это было учтено в текущем уровне рейтинга, подчеркивается в сообщении.

США ввели санкции против МКБ в феврале 2023 года. В декабре 2022 года, МКБ попал под санкции ЕС, в июне 2022 года он был отключен от SWIFT.

Введенные в отношении банка санкции привели к ограничению возможности группы по управлению рядом активов (требования к финансовым организациям, остатки на счетах, требования по расчетам по долговым финансовым инструментам), говорится в отчете МКБ. Общая величина таких активов на 30 июня 2023 года составила 26,1 млрд рублей (на 31 декабря 2022 года - 20,8 млрд рублей). Более поздние данные по заблокированным активам банк не раскрывал.

Летом 2022 года вступил в силу закон № 292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2024 года.

МКБ по итогам I квартала 2024 года занимал 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".