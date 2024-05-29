"Киви финанс" допустил техдефолт при исполнении оферты по облигациям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ООО "Киви финанс" допустило технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Размер неисполненных обязательств по предъявленным к оферте облигациям составил 4 млрд 59,953 млн рублей, а также 60 млн 493,299 тыс. рублей по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения.

Вместе с тем, частично обязательства по оферте компания все же смогла исполнить: эмитент приобрел бумаги в количестве 22 902 штук, что составляет 0,56% от общего количества предъявленных к приобретению облигаций.

Причина частичного исполнения обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента для полного исполнения всех обязательств по оферте.

Как сообщалось ранее, возникновение данной оферты обусловлено наступлением ковенанты - рейтинговое агентство "Эксперт РА" 10 апреля отозвало без подтверждения рейтинг оферента облигаций ООО "Киви финанс" - АО "Киви". В рамках предыдущей оферты "Киви" частично удовлетворило требования по приобретению бумаг в количестве 141 900 штук, соответственно, общий объем выкупа на текущий момент составляет 164,8 тыс. облигаций.

Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.

В отчетности АО "Киви" прежде уже сообщалось, что оферент не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО "Киви финанс", так как большая часть средств компании заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия.

Кроме того, в отчете уточнялось, что основные держатели выпуска - кредитные организации - Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, Киви банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации). Облигации на сумму 200 млн рублей принадлежат физическим лицам. АО "Киви" и "Киви финанс" ведут с ними переговоры об отсрочке по выкупу или рефинансировании долга.

10 апреля эмитент раскрыл итоги общего собрания владельцев облигаций, состоявшегося 5 апреля. В повестке дня общего собрания было два вопроса: "об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии 001Р-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения облигаций на срок до 1 октября 2024 года". Эмитент не смог набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по данным вопросам, соответственно, голосование не прошло.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию Киви банка на осуществление банковских операций. Функции временной администрации, а затем и ликвидатора были возложены на АСВ. АСВ начнет расчеты с кредиторами Киви банка в июле 2024 года после закрытия реестра требований. На первом этапе на расчеты планируется направить имеющиеся денежные средства в размере около 21 млрд рублей. Это позволит удовлетворить в полном объеме требования кредиторов первой очереди и ориентировочно на 70% требования кредиторов третьей очереди, отмечало АСВ.

Задолженность перед остальными кредиторами будет погашаться по мере продажи ценных бумаг и поступления средств в результате конвертации валюты. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало АСВ.

Активы Киви банка по итогам обследования агентства составляют 68,2 млрд руб., обязательства банка - 43,1 млрд руб.