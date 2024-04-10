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Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка
Офис Киви банка в Москве
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил ввести процедуру принудительной ликвидации в Киви банке по иску Банка России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Исковое заявление ЦБ подал 14 марта в лице своего главного управления по ЦФО.

ЦБ 21 февраля отозвал у Киви банка лицензию. Регулятор при этом сообщил, что выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

В банке после это этого была назначена временная администрация, ее функции выполняло АСВ.

АСВ от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. 2 апреля суд отказал АСВ в аресте акций АО "Киви" в качестве обеспечительной меры по этому иску. Следующее заседание по делу назначено на 16 апреля.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ Qiwi Киви банк Банк России
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