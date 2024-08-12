"Киви финанс" с 22 августа по 17 сентября проведет выкуп облигаций по оферте

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ООО "Киви финанс" выставило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-02, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября.

"Для продажи биржевых облигаций владельцы облигаций или их агенты в срок с 10.00 до 13.00 в любой день периода направления заявок подают адресные заявки на продажу определенного количества облигаций в систему торгов ПАО "Московская биржа", адресованные агенту эмитента, с указанием цены продажи облигаций и кодом расчетов T0", - уточняется в сообщении.

Агент по приобретению - Газпромбанк. Количество приобретаемых бумаг до 10 378 штук включительно.

Цена приобретения будет равна сумме номинальной стоимости бумаг и накопленного купонного дохода, рассчитываемого на дату подачи адресной заявки владельцем облигаций.

В апреле-мае компания допустила несколько технических дефолтов по офертам бондов после нарушения ковенант, наступивших вслед за рейтинговыми действиями "Эксперт РА" (снижение и отзыв рейтинга оферента - АО "Киви"), однако в самом конце мая по итогам выкупа облигаций эмитент и оферент исполнили все обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме. Количество приобретенных бумаг составило 8 309 953 штуки.

Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" серии 001Р-02 номинальным объемом 8,5 млрд рублей с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.

В отчетности АО "Киви" сообщалось, что основные держатели выпуска - кредитные организации Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, Киви банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации). Облигации на сумму 200 млн рублей принадлежат физическим лицам.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных в АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Цена составила 23,75 млрд рублей.

21 февраля Банк России отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ. Активы Киви банка по итогам обследования АСВ на 1 июня составляют 68,2 млрд рублей (на ценные бумаги приходится 27,6 млрд рублей), обязательства - 43,1 млрд рублей. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало АСВ.