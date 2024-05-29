К продажам Lada на "Мегамаркете" и Wildberries добавилась реализация через Ozon

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ", недавно объявивший о старте продаж автомобилей Lada на маркетплейсах "Мегамаркет" и Wildberries, сообщил о старте пилотного проекта по реализации своей продукции еще и на Ozon.

Сотрудничество с "Мегамаркетом" "АвтоВАЗ" анонсировал в конце апреля - автомобили Lada, размещенные там на продажу при участии сервиса СберАвто, стали доступны для клиентов, авторизованных из Самарской области. Около недели назад концерн объявил, что один из региональных дилеров Lada (ООО "Форвард Авто") начал продавать машины марки на Wildberries, но только клиентам из Волгограда. Аналогичным образом устроен и пилотный проект по продаже Lada на Ozon - региональный дилер Lada (ООО "ТрансАвто") предлагает приобрести автомобили клиентам из Сочи.

"С выходом уже на третий маркетплейс "АвтоВАЗ" закрывает большинство потребностей клиентов при выборе и покупке нового автомобиля в онлайн-формате. А с расширением географии нашего сотрудничества на все регионы страны в будущем, мы сможем привлечь еще больше покупателей и гарантировать им опыт быстрой и комфортной покупки нового автомобиля, буквально не выходя из дома, как и большинство привычных товаров ежедневного потребления", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" вице-президента по продажам и маркетингу компании Дмитрия Костромина.

На первом этапе в каталоге доступных к покупке автомобилей на Ozon будут представлены модели из линейки Lada Vesta в версиях с механической и автоматической коробками передач. Оплатить выбранный автомобиль можно банковской картой. Подписание всех документов происходит в момент передачи машины новому владельцу. На приобретенные на маркетплейсе автомобили распространяется стандартная гарантия от производителя - три года или 100 тыс. км пробега.

Всего за четыре месяца 2024 года в РФ, как сообщалось, было реализовано 137 114 Lada (+49,2% к такому же периоду прошлого года).

План производства "АвтоВАЗа" на 2024 год, ранее озвученный компанией, - 500 тыс. автомобилей. Продать в РФ в этом году концерн рассчитывает 450 тыс. шт.