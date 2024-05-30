"АвтоВАЗ" в 2025 г. может выпустить 90 тыс. Lada Largus в Ижевске

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" намерен в этом году увеличивать скорость производства на конвейере ижевского автозавода (ООО "Лада Ижевск"), чтобы в 2025 году можно было произвести около 90 тыс. автомобилей Lada Largus, сообщил "Интерфаксу" вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин в кулуарах конференции "Современное такси" в Екатеринбурге в четверг.

По его словам, в 2024 году компания считает реалистичным сценарием реализацию 40 тыс. машин этой модели. "Что касается этого года - я продавец и хотел бы продать в этом году 40 тыс. автомобилей. А уж как карты сложатся..." - сказал он. "В следующем году мы готовы там (на заводе в Ижевске - ИФ) 90 тыс. практически выпустить. Но опять же - чем раньше заказы будут, тем проще будет корректировать план производства вверх или вниз. Конечно, вниз не хотелось бы. А вверх еще возможность есть", - сообщил Костромин.

Он отметил, что выпуск до 90 тыс. Lada Largus в следующем году будет возможным при ритмичном графике производства в текущем. "У коллег с производства, у всех моих закупщиков и так далее очень жесткий график по разгону конвейера на максимальную мощность, чтобы выйти сразу на следующий год на ту цифру, которую я сказал. Получится у них в этом году разогнаться - будет и цифра", - резюмировал топ-менеджер "АвтоВАЗа".

Автомобиль Lada Largus, выпуск которого на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" был приостановлен в 2022 году, с середины мая этого года перезапущен в серийное производство на ижевской площадке концерна. Автопроизводитель заявлял, что перенос выпуска Lada Largus из Тольятти в Ижевск позволил ему оптимизировать производство и заложить основу для дальнейшего развития марки. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в середине мая говорил журналистам, что в этом году планируется выпустить до 50 тыс. Lada Largus, включая электромобиль e-Largus. Фактический объем производства будет зависеть от конъюнктуры авторынка, отмечал он.

Общий план производства "АвтоВАЗа" на 2024 год, как сообщалось, составляет 500 тыс. автомобилей.