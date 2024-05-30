Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

"АвтоВАЗ" в 2025 г. может выпустить 90 тыс. Lada Largus в Ижевске

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" намерен в этом году увеличивать скорость производства на конвейере ижевского автозавода (ООО "Лада Ижевск"), чтобы в 2025 году можно было произвести около 90 тыс. автомобилей Lada Largus, сообщил "Интерфаксу" вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин в кулуарах конференции "Современное такси" в Екатеринбурге в четверг.

Экономика"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NGЧитать подробнее

По его словам, в 2024 году компания считает реалистичным сценарием реализацию 40 тыс. машин этой модели. "Что касается этого года - я продавец и хотел бы продать в этом году 40 тыс. автомобилей. А уж как карты сложатся..." - сказал он. "В следующем году мы готовы там (на заводе в Ижевске - ИФ) 90 тыс. практически выпустить. Но опять же - чем раньше заказы будут, тем проще будет корректировать план производства вверх или вниз. Конечно, вниз не хотелось бы. А вверх еще возможность есть", - сообщил Костромин.

Он отметил, что выпуск до 90 тыс. Lada Largus в следующем году будет возможным при ритмичном графике производства в текущем. "У коллег с производства, у всех моих закупщиков и так далее очень жесткий график по разгону конвейера на максимальную мощность, чтобы выйти сразу на следующий год на ту цифру, которую я сказал. Получится у них в этом году разогнаться - будет и цифра", - резюмировал топ-менеджер "АвтоВАЗа".

ЭкономикаК продажам Lada на "Мегамаркете" и Wildberries добавилась реализация через OzonЧитать подробнее

Автомобиль Lada Largus, выпуск которого на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" был приостановлен в 2022 году, с середины мая этого года перезапущен в серийное производство на ижевской площадке концерна. Автопроизводитель заявлял, что перенос выпуска Lada Largus из Тольятти в Ижевск позволил ему оптимизировать производство и заложить основу для дальнейшего развития марки. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в середине мая говорил журналистам, что в этом году планируется выпустить до 50 тыс. Lada Largus, включая электромобиль e-Largus. Фактический объем производства будет зависеть от конъюнктуры авторынка, отмечал он.

Общий план производства "АвтоВАЗа" на 2024 год, как сообщалось, составляет 500 тыс. автомобилей.

АвтоВАЗ Ижевск Lada Largus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Компанию-оператора карт "Мир" возглавит Дмитрий Дубынин из Минцифры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });