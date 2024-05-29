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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Путин поручил обеспечить развитие автотуризма вдоль трасс М-11 и М-12

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" по развития автотуризма в районах трасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток", сказано в перечне поручений, сформулированных после мартовского совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

"Разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М-11 "Нева" и М-12 "Восток", обратив особое внимание на организацию съездов с данных дорог и развитие прилегающих автомобильных дорог, необходимых для такого туризма, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения", - говорится в поручении.

Первый доклад о его выполнении должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, далее - доклады ожидаются раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

М-12 М-11 Владимир Путин Михаил Мишустин
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