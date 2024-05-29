Росстат отметил ускорение падения цен на яйца за неделю

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России яйца с 21 по 27 мая подешевели на 1,9%, сообщил Росстат. Темпы снижения продолжаются ускоряться. Неделей ранее цены снизились на 1,6%. С начала года яйца подешевели на 10,5%.

Цены на мясо кур за этот период выросли на 0,4%. На предыдущей неделе рост составлял 0,5%. Но по сравнению с началом этого года курятина стала дешевле на 2,9%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе мясные консервы для детского питания подешевели на 0,7%, овощные - на 0,4%, сметана, подсолнечное масло и гречневая крупы - на 0,1%.

В то же время фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,5%, сливочное масло, маргарин и ржаной хлеб - на 0,4%, свинина, пшеничный хлеб, рис, вермишель, сахар-песок и черный чай - на 0,3%, говядина, стерилизованное молоко, водка - на 0,2%, баранина, мороженая рыба, пастеризованное молоко, пшеничная мука и печенье - на 0,1%.

Как сообщалось, в апреле по сравнению с мартом цены на продукты питания повысились на 0,45%