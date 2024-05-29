Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на яблоки с 21 по 27 мая выросли на 2,2%, сообщил Росстат. Темпы роста ускорились, неделю назад они были на уровне 1,5%.

Нарастают и темпы подорожания картофеля. За неделю цены на него увеличились на 9,9% против 7,9% на предыдущей неделе. Это самые высокие темпы роста на рынке плодоовощной продукции, о ценах на которую сообщает статистическое ведомство.

Цены на лук повысились на 6,1% (на 6,9% неделей ранее), морковь - на 4,1% (на 4,7%), свеклу - на 3,3% (на 4,2%), бананы - на 0,5% (на 0,6%).

В то же время цены на огурцы упали на 8,1% (на 10,4%), помидоры - на 7,9% (на 6,1%). Начали снижаться и цены на капусту - на 0,1% (рост на 3,2% неделей ранее).

В целом уменьшение цен на плодоовощную продукцию замедлилось, составив 0,3% против 0,7% на предыдущей неделе.

С начала года больше всего подорожали свекла - в 1,8 раза, цены на морковь выросли более чем в 1,5 раза, капусту - почти в 1,5 раза, картофель - в 1,4 раза, лук - на 30,5%, яблоки - на 18,9%, бананы - на 10,2%. Цены на огурцы снизились на 35,1%, на помидоры - на 1,5%.

В 2023 году фрукты и овощи в стране подорожали на 24,19%.