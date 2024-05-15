Цены на яйца в РФ с 7 по 13 мая снизились на 0,8%, курятина подорожала на 0,3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 7 по 13 мая снизились на 0,8%, сообщил Росстат в среду.

Это соответствует динамике за два предыдущих периода, о которых сообщало статведомство, – с 23 апреля по 2 мая и с 3 по 6 мая. С начала года яйца подешевели на 7,4%.

Цены на мясо кур выросли на 0,3% (на 0,1% с 3 по 6 мая). С начала года сохраняется отрицательная динамика, курятина подешевела на 3,7%.

Росстат также сообщил, что гречневая крупа на минувшей неделе подешевела на 0,4%, сосиски, сардельки и макаронные изделия – на 0,2%, мороженая рыба и сахар-песок – на 0,1%.

В то же время цены на муку за неделю повысились на 0,5%, сыры, овощные консервы для детского питания – на 0,4%, хлеб и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,3%, говядину, свинину, баранину, сметану, черный чай, вермишель и водку – на 0,2%, стерилизованное молоко, сливочное масло, маргарин, рис – на 0,1%.

Как сообщалось, в марте по сравнению с февралем цены на продукты питания повысились на 0,1%, в годовом выражении - на 8,7%.