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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Росстат сообщил, что снижение цен на яйца в апреле замедлилось до 1%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в апреле по сравнению с мартом снизились на 1%, мясо кур стало дешевле на 0,3%, сообщил Росстат. Темпы снижения цен на яйца замедлились: в марте они составляли 2,3%. Подешевление курятины ускорилось: в марте цены снизились на 0,2%.

По данным Росстата, с начала года цены на яйца снизились на 5,6%, на курятину - на 4,1%. В годовом выражении яйца в апреле были дороже почти в 1,5 раза, мясо кур - на 26,4%.

Как сообщалось, из-за высокого роста цен на эту продукцию в прошлом году правительство приняло ряд мер по стабилизации ситуации. Так, на первое полугодие этого года была отменена пошлина на ввоз яиц, что позволит импортировать до 1,2 млрд яиц. К поставкам, в частности, активно подключились Турция и Азербайджан, наращивает экспорт и Белоруссия.

По данным Россельхознадзора, к 13 мая эти три страны ввезли в Россию 333,3 млн яиц.

Кроме того, на 2024 год была введена квота на беспошлинный ввоз мяса птицы в объеме 140 тысяч тонн. По данным Минсельхоза, к 17 мая импортеры получили разрешение на ввоз 15,453 тыс. тонн этого мяса, на рассмотрении находятся заявки еще на 2 тысячи тонн. Беспошлинное мясо предназначено для промпереработки.

Росстат Минсельхоз Россельхознадзор Азербайджан Белоруссия Турция
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