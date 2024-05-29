В России в апреле добыча природного газа выросла на 3% до 55 млрд кубометров

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2024 года добыча природного газа составила 55 млрд кубометров, что на 3% больше, чем за апрель 2023 года (53,3 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") - 46 млрд куб. м - и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 9 млрд куб. м.

Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце не оказал поддержки потреблению. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в апреле 2024 года температура воздуха по стране была на два градуса Цельсия выше климатической нормы и на 2,5 градуса выше прошлогодней. Тем не менее, выработка ТЭЦ в апреле 2024 года была стабильной (100% к уровню прошлого года). На внешних рынках росли поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Суммарно добыча газа за 4 месяца 2024 года, по данным Росстата, составила 246,2 млрд куб. м, что почти повторяет цифру, озвученную неделю назад президентом Владимиром Путиным - 246,4 млрд куб. м.

По среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в России в 2024 году ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м. При этом по итогам первых четырех месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 8 млрд куб. м.

В 2021 году в России добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023 - 638 млрд куб. м.

Производство газа в стране в 2022 и 2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны - растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию.