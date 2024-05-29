Производство СПГ в РФ в апреле выросло на 2,8% до 2,8 млн тонн

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в апреле 2024 года выросло на 2,8% до 2,8 млн тонн, сообщил Росстат. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

За четыре месяца 2024 года производство СПГ составило 11,8 млн тонн, что на 4,9% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ.

Данные о производстве СПГ за последние пять лет, в млн тонн: