В России среднесуточная добыча газа в феврале смогла превысить январскую

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России добыча природного газа в феврале 2024 года составила 62,8 млрд куб. м, что на 14% больше (10% в пересчете на суточную добычу), чем за февраль 2023 года (55,3 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") (54,3 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") (8,5 млрд куб. м).

В феврале високосного 2024 года на один день больше. Между тем в ряду других февралей добыча газа 2024 года была максимальной - выше предыдущего рекорда 2021 года (62,72 млрд куб. м).

В суточном разрезе февральская добыча оказалась даже выше (на 60-70 млн куб. м), чем добыча в январе, несмотря на то, что в январе было морознее. Объяснением этого факта может быть функция подземных хранилищ.

Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце оказывал поддержку потреблению. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в феврале 2024 года температура воздуха по стране была примерно на один градус Цельсия ниже прошлогодней и на уровне климатической нормы. Выработка ТЭЦ в феврале 2024 года выросла на 8%.

На внешних рынках увеличивались поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Согласно среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в России в 2024 году ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м по базовому сценарию и 644,7 млрд куб. м - по консервативному. В 2021 году в России добыто 763 млрд куб. м, в 2022-м - 676 млрд куб. м, а 2023 - 638 млрд куб. м.

Производство газа в России в 2022 и 2023 году испытало существенное снижение из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны - растет его потребление внутри страны, а также поставки на Восток.