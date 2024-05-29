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Налог на прибыль для IT-сектора планируют поднять на 5 п.п., как и общую ставку

Налог на прибыль для IT-сектора планируют поднять на 5 п.п., как и общую ставку
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Льготная ставка налога на прибыль, применяемая российскими IT-компаниями, изменится на те же 5 п.п., что и основная, которую планируется повысить с 20% до 25%, следует из подготовленного Минфином законопроекта об изменениях в налоговой системе.

Таким образом, с 2025 года IT-сектор впервые за несколько лет вновь будет плательщиком налога на прибыль. С 2020 г. компании, занятые в сфере информационных технологий, и производители программно-аппаратных комплексов из реестра российского ПО платили налог на прибыль по ставке 3%, с 2022 г. она была обнулена на период до конца 2024 г.

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Согласно законопроекту, на период 2025-2027 гг. ставка налога на прибыль для IT, подлежащего зачислению в региональные бюджеты, останется обнуленной, а вот ставка налога для зачисления в бюджет РФ составит 5%.

В пояснительной записке к законопроекту, который Минфин во вторник внес в правительство, прогноз потенциальных поступлений в бюджет от введения 5%-ного налога на прибыль отдельно от общих цифр не прописан.

По итогам 2023 года выручка IT-компаний РФ выросла на 43,2% - до 5,5 трлн рублей, сообщал ранее глава Минцифры Максут Шадаев.

Хроника 29 февраля – 29 мая 2024 годаНалоговая реформа
Минфин
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