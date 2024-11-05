"Владивостокский морской торговый порт" обновил рекорд по месячной перевалке контейнеров

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в транспортную группу FESCO) в октябре 2024 года перевалил 83 556 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что является лучшим показателем в истории стивидора за месяц, сообщила компания.

Предыдущий максимум был достигнут в июле 2024 года - 79 050 TEU.

Стивидор еще не раскрывал статистику грузооборота за 10 месяцев 2024 года.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" в октябре установило рекорд по вывозу контейнеров с припортовых станций и терминалов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД) - 120,1 тысячи TEU.

В начале октября ДВЖД сообщила, что загруженность морских терминалов Приморского края экспортно-импортными контейнерами составляет более 90%, скопилось более 81 тысячиTEU. Для ускорения вывоза контейнеров часть грузов отправляется из портов на сухие терминалы и уже оттуда вывозится железнодорожным транспортом.

Мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".