Годовая чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО оказалась ниже прогноза

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2023 году составила $943,319 млн, говорится в отчете компании.

Результат оказался ниже консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль в 2023 году на уровне $956,4 млн. Ближе всех был прогноз "Тинькофф Инвестиции" - $941 млн.

В 2022 году чистая прибыль "Совкомфлота" составила $385,2 млн, таким образом показатель вырос почти в 2,5 раза.

Чистая прибыль СКФ в рублях составила 79,552 млрд рублей, сказано в отчете.

Показатель EBITDA за 2023 год вырос на 51,9%, до $1,574 млрд. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) увеличилась на 42,3%, до $2,005 млрд.

Консенсус-прогноз по показателю EBITDA составлял $1,62 млрд, по выручке - $2,095 млрд.

Чистый долг компании на 31 декабря 2023 года составил $257,1 млн.

Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей.

"В отчетном периоде компания продемонстрировала сильные финансовые результаты благодаря устойчивым доходам в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов, а также работе флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении СКФ.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.