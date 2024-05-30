Банк "Уралсиб" сократил квартальную чистую прибыль по МСФО в шесть раз

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года банк "Уралсиб" сократил чистую прибыль по МСФО в 6,3 раза - до 0,9 млрд рублей по сравнению с 5,8 млрд рублей прибыли годом ранее, сказано в отчете кредитной организации.

Расходы на резервы в январе-марте текущего года выросли на 20,9% - до 1,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход до создания резервов в I квартале 2024 года увеличился на 8% - до 8,5 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход за отчетный период сократился в 1,6 раза - до 1,7 млрд рублей.

Активы банка на 31 марта 2024 года достигли 701,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3,4%.

Кредитный портфель после вычета резервов в январе-марте текущего года вырос на 2,9% - до 384,8 млрд рублей.

Средства клиентов в I квартале 2024 года сократились на 6,2% - до 415,5 млрд рублей.

Капитала банка на 31 марта 2024 года достиг 117,6 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на 1%.

Банк "Уралсиб" по итогам I квартала 2024 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".