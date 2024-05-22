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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

"Вымпелком" к концу года запустит пилотную зону для тестирования оборудования Yadro

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" к концу 2024 года запустит пилотную зону для тестирования отечественного телеком-оборудования производства компании Yadro в рамках заключенного в 2022 году форвардного контракта, сообщил на форуме "ЦИПР 2024" президент "Вымпелкома" Александр Панков.

ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) в 2022 году заключило форвардные контракты на общую сумму более 80 млрд рублей с крупнейшими операторами связи ("Ростелеком", "Мегафон", Теле2, "Вымпелком") на создание системных решений, которые включают базовые станции стандартов GSM (2G) и LTE (4G), контроллеры базовых станций стандарта GSM, системы управления и мониторинга (NMS).

"Сейчас формируется постоянный стенд, мы пришли к выводу, что это нужно и для испытаний релизов оборудования, и для обучения инженерного персонала. К концу года - географию сейчас не уточню, потому что мы выбираем этот момент - будет сформирована первая пилотная зона для оборудования по форвардному контракту", - сказал Панков.

По его словам, в начале года прошло лабораторное тестирование прототипов оборудования Yadro.

В 2025 году планируется масштабировать пилотную зону "в соответствии с результатами, с итогами, на более нагруженные участки сети, на более какие-то массовые сегменты", добавил президент "Вымпелкома".

Вымпелком Yadro Александр Панков
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