"Вымпелком" выкупил у структуры Альфа-банка долю в краснодарском телеком-операторе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" приобрело 13,3% ПАО "Кубинтерсвязь" (оператор фиксированной связи, Краснодар), нарастив свою долю до 95,5% с 82,2%. Об этом говорится в сообщении краснодарской компании на сайте раскрытия информации.

Продавцом основного пакета - 13% - выступило принадлежащее Альфа-банку АО "Главный информационно-вычислительный центр Москвы" (АО "ГИВЦ Москвы"), которое вышло из капитала краснодарского оператора.

"Вымпелком" в январе объявил оферту на выкуп акций ПАО "Кубинтерсвязь" у миноритариев по цене 1,804 тыс. рублей за бумагу, говорится в отчете краснодарского оператора. Исходя из этого, "Вымпелком" заплатил за 13,3% акций "Кубинтерсвязи" около 127,6 млн рублей, из которых структуре Альфа-банка – 124,7 млн рублей.

ПАО "Кубинтерсвязь" зарегистрировано в 1994 году. Компания предоставляет услуги местной телефонной связи, услуги передачи данных, предоставления каналов связи. Уставный капитал компании составляет 53,165 млн рублей, он состоит из 513,65 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей.

По итогам 2023 года выручка оператора составила 78,9 млн рублей, чистая прибыль – 28,2 млн рублей.

"Вымпелком" и Альфа-банк в прошлом связывали общие акционеры. Мобильный оператор до октября 2023 года входил в телеком-холдинг Veon, крупнейшим акционером которого является LetterOne, принадлежащая Андрею Косогову, Михаилу Фридману и Петру Авену. Актуальная схема владения Альфа-банком неизвестна, на момент последнего раскрытия соответствующей информации финальным звеном в цепочке владения банком был "АБ Холдинг", принадлежащий ABH Financial Ltd, бенефициарами которой являлись, в том числе, Косогов, Авен и Фридман.