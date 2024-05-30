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В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

Компания стала хранить на складах большие запасы запчастей, в отличие от периода работы с Renault-Nissan

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Поддержание больших запасов комплектующих для сборки Lada на складах "АвтоВАЗа" страхует компанию от возможных перебоев с их поставками, в том числе из-за санкций, но требует от компании отвлечения значительных средств, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу ''АвтоВАЗа'' Дмитрий Костромин.

"В прошлом году были перебои поставок комплектующих из разных стран. В этом году - не сглазить бы - с поставками компонентов все стабильно, как и с запасом. Мы перешли с системы работы альянса (Renault-Nissan - ИФ) на где-то, наверное, "советскую" систему - держать запасы на своих складах. Потому что ситуация к этому принуждает. "Заморожены" колоссальные деньги в запчастях, чтобы была непрерывность и гибкость в производстве. Мы здесь максимально адаптируемся к внешней среде санкций", - сказал Костромин на конференции "Современное такси" в Екатеринбурге.

По его словам, в компании осознают необходимость готовиться и к возможным будущим санкционным ограничениям.

"АвтоВАЗ" ранее сообщал, что после введения санкций локализовал и заместил к концу 2023 года более 1,2 тысячи деталей, узлов и материалов, которые ранее импортировались из недружественных стран. Санкционное давление на компанию, как неоднократно заявлял ее президент Максим Соколов, стало особенно ощутимым после включения "АвтоВАЗа" в SDN list Минфина США в сентябре прошлого года. После этого автопроизводителю пришлось снижать производственный план. В итоге концерн за год выпустил чуть более 374 тысяч автомобилей вместо изначально намеченных 401,6 тысячи. В 2024 году "АвтоВАЗ" намерен произвести 500 тысяч машин.

АвтоВАЗ Максим Соколов Renault-Nissan Дмитрий Костромин
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