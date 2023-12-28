"АвтоВАЗ" запланировал выпустить 500 тысяч автомобилей в 2024 году

Это на треть больше, чем в 2023 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план предприятия на 2024 год в количестве 500 тысяч автомобилей Lada, что на треть превысит фактический объем их выпуска в 2023 году, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Итоговое годовое заседание совета состоялось в Москве под председательством возглавляющего совет вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова. Участие в нем также принял президент компании Максим Соколов.

"Учитывая, что компания успешно противостоит санкционному давлению, утвержденный план производства на 2024 год предполагает существенное наращивание объёмов выпуска автомобилей - до 500 тысяч штук. Мы также одобрили инвестиционную программу "АвтоВАЗа" на следующий год - согласно плану, она превысит 40 млрд рублей", - сказал Мантуров.

По итогам 2023 года "АвтоВАЗ" выпустит более 374 тысяч Lada, что станет для компании рекордным объемом за последние 10 лет. Соответственно, в 2024 году планируется рост выпуска Lada более чем на треть.

Год назад план производства на 2023 год утверждался на уровне 401,6 тысячи автомобилей, о чем также сообщали в Минпромторге. Таким образом, фактический результат этого года оказался почти на 7% ниже предполагавшегося год назад. Как сообщал журналистам в ноябре Соколов, "АвтоВАЗу" пришлось снизить производственный план на этот год из-за включения в санкционный список Минфина США в сентябре. "Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено и, конечно, эта цифра (чуть более 400 тысяч - ИФ) будет откорректирована в таких условиях", - говорил он.

За 2023 год "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти, в декабре - выпустил в Ижевске опытную партию электромобиля Lada e-Largus. Минпромторг отмечает, что компания обеспечила технологический суверенитет по более чем 1,2 тысячи позициям критически важных материалов и компонентов и поступательно возвращает в комплектации автомобилей утраченные опции, комплектующие для которых ранее поставлялись из "недружественных" стран. В уходящем году компания приняла в штат более 2,5 тысяч новых сотрудников. По итогам 2023 года АО "АвтоВАЗ" обеспечит безубыточность и финансовую стабильность, подчеркивают в министерстве.

"2023 год стал одним из наиболее сложных за всю историю "АвтоВАЗа". Я благодарен всей нашей команде, численность которой в этом году превысила 34,5 тысячи человек, а по группе "АвтоВАЗ" - 42 тысячи человек, за высокий профессионализм и самоотдачу", - отметил Соколов.

Совет директоров "АвтоВАЗа" на заседании в четверг также планово одобрил стратегию развития компании на период до 2030 года. В рамках её реализации планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском авторынке. Предполагается, что этому будет способствовать выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов.