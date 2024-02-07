"АвтоВАЗ" перешел на нового поставщика подушек безопасности

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" перешел на альтернативного поставщика подушек безопасности для Lada Granta и Lada Vesta, решив таким образом возникшие в связи с санкциями США проблемы в части поставок этих элементов системы безопасности, сообщила компания.

Как отмечает автопроизводитель в своем сообщении, сбои с поставками подушек безопасности возникли в середине осени 2023 года, когда иностранный поставщик отказался отгружать продукцию в связи с введенными в отношении "АвтоВАЗа" санкциями США. Концерн накопил запас этих компонентов, который закрыл потребности производства до конца года и нашел альтернативного поставщика. Он в пресс-релизе не раскрывается.

Компания сообщает, что с 7 февраля все Lada Vesta, сходящие с конвейера, оснащаются двумя подушками безопасности. По завершении цикла необходимых испытаний и калибровок возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta планируется до конца февраля, а переднего пассажира – в марте.

"Еще одним достижением стал переход на надежного поставщика подушек безопасности, который был проведен в рекордные сроки. Процесс, который обычно занимает не менее одного года, был закончен буквально за три месяца, в том числе полностью проведены все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты, найдены верные калибровки", - отметил президента "АвтоВАЗа" Максим Соколов, процитированный в сообщении.

По его словам, компания продолжит работу по оснащению модельного ряда Lada необходимыми опциями.

"Уже в марте мы начнем выпускать Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 EVO и автоматической трансмиссией, в III квартале планируем вернуть на Lada Vesta систему ESP, датчики дождя и света и много других комфортных опций. К концу года рассчитываем оснастить Granta системами климат- и круиз-контроля, обновить материалы отделки интерьера. Но, пожалуй, самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva – в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности", - добавил Соколов.