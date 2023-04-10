"АвтоВАЗ" получит 0,5 млрд рублей гранта на импортозамещение иностранного ПО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, входит в периметр ВЭБа) предоставит "АвтоВАЗу" грант в размере 496 млн рублей на импортозамещение иностранного программного обеспечения (ПО) в системе конструкторско-технологической подготовки производства.

Как следует из сообщения фонда, автопроизводитель получит грант по результатам конкурсного отбора проектов по внедрению российских IT-решений в рамках постановления правительства РФ №550.

Соответствующее соглашение между РФРТИ и "АвтоВАЗом" подписано 30 марта.

"Целью данного проекта является создание решения для управления процессами конструкторской и технологической подготовки производства при сохранении существующей логики разработки проектов с заменой программного обеспечения иностранного производства на отечественное. Решение базируется на отечественном программном обеспечении, что позволит решить важнейшую задачу - обеспечение технического суверенитета предприятия", - говорится в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

Проект стартует с июня 2023 года. Срок его реализации ограничен ноябрем 2025 года.

Грантовое финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика РФ".