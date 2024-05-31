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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В Великобритании в мае рост цен на жилье ускорился до 1,3%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании в мае 2024 года цены на жилую недвижимость выросли на 1,3% в годовом выражении, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

Показатель растет четвертый месяц подряд, в апреле рост составлял 0,6%.

К апрелю цены на жилье увеличились на 0,4% после снижения на аналогичную величину месяцем ранее и составляют теперь в среднем 264,249 тыс. фунтов стерлингов ($336,1 тыс.) за объект.

"Мы в целом немного удивлены устойчивостью рынка с учетом довольно существенного давления на доступность жилья", - сказал старший экономист Nationwide Эндрю Харви.

По его словам, настроения потребителей значительно улучшились за последние несколько месяцев благодаря активному росту зарплат и замедлению инфляции.

Великобритания Nationwide Building Society Эндрю Харви
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