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Заемщики Сбербанка в 2024 году чаще всего тратили маткапитал на вторичное жилье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ипотечные заемщики Сбербанка в 2024 году тратят средства материнского капитала преимущественно на покупку вторичной недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"В 2024 году средства материнского капитала тратятся преимущественно на приобретение вторичной недвижимости: доля в общем количестве сделок c использованием маткапитала - около 60%. Остальные сделки заключаются в основном на первичном рынке. Доля ИЖС и загородного жилья относительно мала", - говорится в исследовании сервиса "Домклик" Сбера.

По данным банка, в январе-мае покупатели недвижимости заключили более 42 тысяч сделок с использованием маткапитала - примерно 16,7% от всех его выдач ипотеки. Аналитики также отметили, что эти средства востребованы и при участии в льготных программах. Около 43% сделок с материнским капиталом в этом году заключаются по "Семейной ипотеке", на долю остальных программ приходится около 8%.

Наиболее высокую частоту вложения маткапитала в ипотеку "Домклик" зафиксировал в Ленинградской области (доля таких сделок Сбера 37,3%), Республике Адыгея (29,7%), Кабардино-Балкарской Республике (28,8%), Брянской и Тамбовской областях (27,5% и 27,4% соответственно).

Сбербанк Домклик Ленинградская область Адыгея
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