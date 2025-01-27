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Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу

Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство России закрепило возможность использования средств материнского капитала для строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счета.

"Постановление об этом подписано. Воспользоваться маткапиталом для этих целей можно будет с 1 марта 2025 года, когда вступят в силу новые нормы ряда федеральных законов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

Согласно сообщению, родители, получившие сертификат на материнский капитал, смогут использовать его средства для оплаты ипотеки на строительство дома с привлечением компании-подрядчика, работающей с эскроу-счетами. "Такие счета позволяют провести оплату за выполненную работу только после ее фактического завершения, что обеспечивает добросовестность нанятой строительной компании", - пояснили в правительстве.

С февраля 2025 года размер материнского капитала будет увеличен с учетом фактической инфляции и составит более 690 тыс. рублей на первенца, а на второго ребенка и последующих детей - более 912 тыс. рублей.

Помимо строительства или покупки жилья, эти средства можно направить на оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Возможность использования маткапитала для строительства индивидуального жилого дома с использованием эскроу-счетов закреплена в новых положениях ряда федеральных законов, принятых в июле 2024 года.

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