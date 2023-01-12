Свыше 8,2 млн семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала в течение 16 лет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более 8,2 млн российских семей использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий за 16 лет действия программы; на эти цели было направлено свыше 3 трлн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Покупка или строительство жилья - наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 млн семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше 3 трлн рублей", - сказал Котяков, его слова привели в пресс-службе Минтруда в четверг.

Министр добавил, что порядка 5,4 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что сразу после рождения ребенка средства сертификата можно потратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, на товары и услуги для детей с инвалидностью, дошкольное образование и присмотр за детьми и ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Через три года владелец сертификата может воспользоваться средствами для улучшения жилищных условий, в том числе на приобретение жилья без ипотеки, образование детей, накопительную пенсию матери и оплату социореабилитационных услуг для детей с инвалидностью.

С 1 января 2020 года маткапиталом могут воспользоваться семьи, в которых родился не только второй, но и первый ребенок. С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения. Начиная с 2023 года полномочия по выдаче маткапитала перешли от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России. Новый фонд обеспечивает все меры поддержки и страховые выплаты, за которые ранее отвечали ПФР и ФСС, добавили в пресс-службе.