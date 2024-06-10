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Правительство Великобритании сократило долю в NatWest ниже 22%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании за счет продажи акций NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) сократило свою долю в банке до 21,93% с 22,15%.

Министерство финансов продало 18,4 млн акций банка. Исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу его стоимость составила 58,4 млн фунтов стерлингов ($74,4 млн)

Котировки акций NatWest снизились на 1,9% в ходе торгов в понедельник - до 3,11 фунта. Рыночная стоимость банка за последние три месяца выросла почти на 25% (до 26,3 млрд фунтов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 7,2%.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. В апреле 2023 года UKGI сообщила, что план продажи бумаг NatWest продлен еще на два года и будет действовать до августа 2025 года.

NatWest Великобритания Royal Bank of Scotland Минфин
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