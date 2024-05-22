"Софтлайн" вышел на рынок ОАЭ и открыл хаб в Дубае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") вышла на рынок ОАЭ, открыла хаб в Дубае, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что этот центр экспертизы в перспективе позволит Softline предлагать отечественные ИТ-решения и услуги на всем Ближнем Востоке. "Основной целью ГК на Ближнем Востоке станет продвижение собственных продуктов и сервисов, а также решений российских вендоров. При этом на рынках присутствия компании в рамках единого подхода к экспансии будет обеспечиваться полный комплекс ИТ-услуг: внедрение, техническое сопровождение и поддержка", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Индия являются одними из приоритетных точек международного развития, где фокусируют сейчас свое внимание отечественные разработчики и прогнозируют рост выручки. При этом на этих территориях на текущий момент нет какого-либо системного игрока, ориентированного на продвижение российских ИТ-решений и формирующего необходимые центры компетенций по отечественным продуктам.

Ранее в "Софтлайне" заявляли, что экспансия на рынки дружественных стран - одно из приоритетных направлений развития в рамках стратегии компании, которая предполагает последовательное открытие хабов - центров экспертизы Softline - в различных странах.

Первый шаг в направлении международной экспансии "Софтлайн" реализовал в апреле - компания объявила о выходе на рынок Казахстана и формировании хаба в Алма-Ате. В компании заявляли, что представительство в Казахстане станет "отправной точной" для выхода на весь рынок Центральной Азии.

В ближайшее время компания планирует объявить о приобретении системного интегратора в Индии, заявлял на прошлой неделе директор департамента по слияниям и поглощениям "Софтлайна" Максим Русских.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на Мосбирже.

ООО "Аталайя" владеет 49,98% уставного капитала компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров - 5,38%, институциональным инвесторам - 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 11%.