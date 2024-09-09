Объем размещения корпоративных бондов в США на прошлой неделе был максимальным с мая-2020

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем размещения облигаций компаниями с рейтингами инвестиционной категории в США на прошлой неделе достиг максимума с мая 2020 года, сообщает Financial Times.

По данным LSEG, 60 компаний разместили бонды почти на $82 млрд.

Во вторник, следовавший за отмечавшимся 2 сентября Днем труда, отмечено 29 размещений корпоративных облигаций - что стало рекордным дневным показателем, отмечает FT.

Общий объем размещений 3 и 4 сентября составил около $73 млрд - это максимум за два дня с момента начала отслеживания этих данных LSEG 20 лет назад.

"Неделя оказалась гораздо более активной, чем можно было себе представить", - заявил аналитик Morgan Stanley Тедди Ходжсон.

Среди компаний, разместивших облигации на прошлой неделе - Ford Motor Credit ($2,5 млрд), Uber Technologies Inc. ($4 млрд), Target Corp. ($750 млн). Для Uber, как компании с рейтингом инвестиционного уровня, это было первое размещение бондов, ее рейтинг был переведен в эту категорию лишь в прошлом месяце.

Американские компании с высокими рейтингами традиционно стремятся привлечь денежные средства в начале сентября. Однако банкиры полагают, что в этот раз столь высокая активность заемщиков также связана с желанием разместить бумаги до потенциального усиления волатильности на рынках из-за выхода новой порции статданных по экономике США, а также приближающихся ноябрьских президентских выборов.

Кроме того, стоимость заимствования снизилась летом, в связи с чем начало сентября было особенно привлекательным моментом для рефинансирования долгов с погашением в следующие пару лет, отмечают эксперты.

Средняя доходность корпоративных облигаций с рейтингами инвестиционной категории в прошлый четверг составила 4,8% по сравнению с 5,6% в начале июля, по данным Ice BofA. Несмотря на резкое снижение доходностей US Treasuries за это время, премия к процентной ставке американских госбумаг, которую корпоративные заемщики платят за размещение облигаций, увеличилась незначительно, пишет FT.