Рыбаки РФ к 15 ноября увеличили вылов лосося на 13%

Цены в опте снижаются, в розничном сегменте аналогичной тенденции пока не наблюдается, сообщает Росрыболовство

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ к 15 ноября выловили 608,6 тыс. тонн лососей, что на 13% больше, чем на аналогичную дату 2021 года (выловы лососей традиционного сравниваются между нечетными и между четными годами в соответствии с жизненным циклом горбуши, "лососевыми" считаются нечетные годы), сообщило Росрыболовство.

По сравнению с прошлым годом вылов вырос в 2,2 раза.

Так, на Камчатке, которая традиционно является лидером, добыто почти 491 тыс. тонн (около 84% всего дальневосточного вылова), это на 11,4% больше, чем в 2021 году. В Сахалинской области вылов вырос на 26%, до 71,6 тыс. тонн, в Хабаровском крае - на 10%, до 28,4 тыс. тонн, в Магаданской области - на 45%, до 14,7 тыс. тонн. Рыбаки Приморья добыли 1,77 тыс. тонн, что в 6,6 раза выше показателя 2021 года.

Основную долю вылова составила горбуша - 478,5 тыс. тонн.

Путина практически завершилась, окончательные итоги будут подведены позже.

"Успешный промысел отразился на ценах в оптовом сегменте. По данным отраслевого мониторинга, в Дальневосточном федеральном округе горбуша подешевела по отношению к ноябрю прошлого года на 46% (с 270 до 145 рублей за кг), в Центральном - на 38% (с 300 до 187 рублей), - говорится в сообщении. - Стоимость кеты снизилась незначительно: на Дальнем Востоке на 2,8% (с 360 до 350 рублей), в центре - на 1,3% (с 395 до 390 рублей)".

В то же время Росрыболовство обращает внимание на то, что в розничном сегменте аналогичной тенденции пока не наблюдается. "Это связано с наценкой при транспортировке и, в большей степени, с ценовой политикой розницы", - говорится в сообщении.

Лососевая путина этого года стала второй после исторического рекорда 2018 года, когда было добыто 676 тыс. тонн лососей. В 2022 году вылов составил 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, 299,2 тыс. тонн - в 2020 году, 498 тыс. тонн - в 2019 году.