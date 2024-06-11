Рыбаки РФ к 10 июня увеличили вылов лососей в 1,9 раза, до 291 т

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в ходе начавшейся в конце мая лососевой путины уже выловили 291 тонну этой рыбы, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (152,7 тонны), сообщает Росрыболовство.

Промысел в настоящее время ведут рыбаки Приморского и Хабаровского краев, а также Камчатки и Сахалина. Постепенно к путине присоединяются другие регионы Дальнего Востока.

Основной улов пришелся на рыбаков Камчатки - 284,6 тонны, в уловах преобладает нерка (259 тонн). В Сахалинской области вылов составил 4,63 тонны, в основном добывали симу - 4,6 тонны. Рыбаки Хабаровского края выловили 1,41 тонны горбуши.

Как сообщалось, в 2023 году вылов лососей составил 609 тыс. тонн, что стало вторым показателем за историю наблюдений. В этом году, согласно оценкам ученых, вылов может составить 320 тыс. тонн.

Рекорд по вылову лососей был поставлен в РФ в 2018 году - 676 тыс. тонн. В 2022 году вылов составил 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, 299,2 тыс. тонн - в 2020 году, 498 тыс. тонн - в 2019 году.