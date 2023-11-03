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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Вылов рыбы в РФ в этом году увеличится до 5,3 млн тонн

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Росрыболовство повысило до 5,3 млн тонн прогноз вылова рыбы в этом году. Прежняя оценка составляла 5,08 млн тонн.

"Предполагаем с учетом удачной лососевой путины выйти на объем в 5,3 млн тонн минимум", - сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Узбекистане. Его слова привела пресс-служба Росрыболовства.

Как отметил Шестаков, к настоящему времени прирост вылова составляет порядка 12%.

В этом году рыбаки РФ выловили более 607 тыс. тонн лососей. Это второй показатель после рекордного 2018 года, когда путина принесла 676 тыс. тонн красной рыбы.

В прошлом году общий вылов рыбы в РФ составил 4,9 млн тонн.

Выступая в пятницу на форуме, Шестаков заявил, что, по оценкам ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), мировой вылов рыбы стабилизировался на уровне 92-95 млн тонн. Он может быть увеличен, в частности, за счет более активного освоения глубоководных видов биоресурсов, считает он.

Как отметил Шестаков, большое значение для обеспечения потребителей белковой продукцией имеет и аквакультура, развитие которой идет высокими темпами. "Если еще пять-шесть лет назад говорили, что производство аквакультуры сравняется с выловом дикой рыбы, то сейчас оно развивается галопирующими темпами и достигло 120 млн тонн", - сказал глава Росрыболовства.

По его словам, обеспечение мирового рынка рыбной продукцией также зависит от уровня взаимодействия его игроков. "Мы говорим о том, что нам надо кормить 10 млрд человек, но при этом вводим какие-то непонятные ограничения. И это в то время, когда надо развивать партнерские отношения как в рыболовстве, так и в обеспечении продовольственной безопасности в целом", - заявил он.

Росрыболовство
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